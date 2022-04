Calcio: Mourinho carica la Roma, 'siamo migliori del Bodo, mi aspetto la semifinale'

13 aprile 2022 a

a

a

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - "Spinazzola non è ancora in grado di iniziare una partita, ma siamo tutti a disposizione. Il Bodø ha qualità, partono da 2-1 ma abbiamo 90' per vincere. Sarà difficile ma siamo preparati e sono molto fiducioso dei miei". Così l'allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo Glimt. "I miei giocatori non li ho visti tesi. La prima sconfitta è stata storica per il club, però abbiamo avuto un comportamento esemplare a riguardo, abbiamo avuto fair-play -aggiunge il tecnico portoghese facendo riferimento al ko per 6-1 subito in Norvegia nel girone -. Di solito, una persona reagisce in maniera negativa mentre noi abbiamo reagito con onore nonostante l'umiliazione. Abbiamo giocato altre due partite con loro, non ci sono state difficoltà e quello che è successo giovedì scorso è fuori contesto. La partita e il fine partita è stato normale, dopo 45' è stato tutto normale, c'è stato un solo episodio brutto ma isolato. Noi vogliamo la semifinale come loro, mi aspetto una grande partita con il vantaggio di avere uno stadio nostro, con la nostra gente che può fare la differenza. Vogliamo giocare a pallone come abbiamo fatto nelle altre partite e in quella che abbiamo perso per 6-1 abbiamo avuto un comportamento esemplare. Vinca il migliore, sono convinto che i più bravi siamo noi".