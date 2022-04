Pnrr: bozza dl, nasce portale nazionale sommerso, 5 mln spesa per casse Stato

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Nasce il Portale nazionale del sommerso per contrastare il lavoro nero. E' quanto prevede l'articolo 16 del dl atteso oggi in Cdm. “Al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale Nazionale del Sommerso (PNS). Il Portale Nazionale del Sommerso sostituisce ed integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi", si legge nella bozza del decreto. La nascita del portale comporterà un costo, per le casse dello Stato, di 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 a partire dal 2023", e al momento figura un omissis sulle coperture.