Iv: Renzi, 'partito discute per far prevalere ragioni della politica'

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr (Adnkronos) - "Italia viva ha l'ambizione di essere la casa della politica, non del populismo. Se è vero che c'è bisogno di più di riflessione, proviamo, anche sui temi che richiedono fatica, sforzo, che pongono sfide sul domani. Continueremo a discutere facendo prevalere le ragioni della politica come stiamo facendo su alcuni temi come la giustizia o il fisco, ma anche sull'elaborazione culturale". Lo ha detto Matteo Renzi introducendo il convegno sul presidenzialismo organizzato da Iv al Senato.