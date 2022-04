Pnrr: bozza dl, nasce Sistema nazionale prevenzione rischi climatici e ambientali

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - I rischi legati al cambiamento climatico e all'ambiente saranno sotto la lente di ingrandimento di un organismo ad hoc, introdotto con il decreto Pnrr 2 atteso oggi in Cdm.

"Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, è istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici". Snps, si legge nella bozza, "concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità".

Tra le altre cose, Snps "concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati".