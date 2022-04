Calcio: Tas sospende chiusura parziale Wanda Metropolitano, Atletico-City con il tutto esaurito

13 aprile 2022 a

a

a

Madrid, 13 apr. - (Adnkronos) - Il Tas di Losanna ha sospeso provvisoriamente il provvedimento della Commissione d'Appello Uefa, che lunedì aveva disposto la chiusura parziale dello stadio dell'Atletico Madrid, il Wanda Metropolitano, in tutto 5.000 posti in meno. Lo ha annunciato il club spagnolo con una nota. "Il Tas ha risposto alla nostra richiesta e sospende provvisoriamente la parziale chiusura del Wanda Metropolitano; potranno accedere allo stadio quindi tutti i tesserati e i tifosi muniti di abbonamento". Ci sarà quindi il tutto esaurito stasera per la sfida di stasera contro il Manchester City, ritorno dei quarti di finale di Champions League.