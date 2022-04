Csm: Ferri (Iv), 'riforma Cartabia? Se resta così difficile nostro sì'

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “Cerchiamo di migliorare la riforma Cartabia, speriamo la ministra ci ascolti e tenga conto delle nostre proposte, siamo ottimisti. Se non cambia? Il nostro voto a favore, rimanendo così, è difficile che lo abbia”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di Italia Viva e membro della Commissione Giustizia Cosimo Ferri.

Come vi comportereste se venisse posta la fiducia su questo tema? “Draghi ha detto pubblicamente ha detto che non metterà la fiducia – ha spiegato a Rai Radio1 Ferri - e io penso che non lo farà, visto che ha preso pubblicamente un impegno. Non possiamo però non dire che è una mini riforma, che non risolve un gran che”.