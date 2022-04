13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Molti esperti prevedevano che l'Ucraina non avrebbe resistito più di una settimana se la Russia ci avesse invasi. Ma noi siamo riusciti a fermarli e allontanarli. La guerra non è ancora finita. E' stato solo il primo round". Lo afferma, in un video pubblicato sul suo canale Telegram, il premier dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.