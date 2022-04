Test Altroconsumo: la classifica dei migliori pneumatici estivi amici dell'ambiente e del portafoglio

13 aprile 2022 a

(13 aprile 2022) - 13 aprile 2022 – L'automobile è uno dei mezzi di trasporto più usati per gli spostamenti quotidiani e il mezzo privilegiato in vista dei lunghi viaggi estivi. In questo contesto, i pneumatici ricoprono un ruolo fondamentale sia a livello di prestazione dell'auto che a livello di riduzione dell'impatto ambientale. Il tema risulta centrale, specialmente in questo periodo in cui si avvicina l'obbligo di montare le gomme estive, da effettuare fra il 15 aprile e non oltre il 15 maggio 2022. Altroconsumo, leader nei test pneumatici per le associazioni di consumatori EU all'interno del consorzio di Automobil Club, al fine di aiutare i consumatori ad orientarsi fra le varie scelte di pneumatici disponibili, ha realizzato un'analisi per valutare i punti di forza e di debolezza di 16 gomme del tipo 185/65 R15 (adatte alle auto di piccole dimensioni) e 16 del tipo 215/60 R16 (utilizzate principalmente per i suv).

I pneumatici sono stati sottoposti a misurazioni in laboratorio che si basano sugli standard Adac, ente specializzato in test nel settore della mobilità, e sono stati messi alla prova con numerosi esami come ad esempio stabilità in rettilineo e in curva, risposta allo sterzo, sicurezza durante i cambi di corsia e le curve multiple e risposta in frenata con abs a 100 km/h.

Il miglior marchio della categoria 185/65 R15 tra i pneumatici estivi testati è GOODYEAR EfficientGrip Performance 2 che secondo Altroconsumo è il Migliore del test, Migliore acquisto e Miglior scelta green per la durata nel tempo. Bridgestone Turanza T005 ottiene il titolo di Miglior acquisto nella categoria insieme a Pirelli Cinturato P1 Verde, anche se con un punteggio lievemente inferiore. La Miglior scelta green va al marchio Michelin Primacy 4 per il consumo di carburante ridotto e la durata nel tempo del pneumatico.

Passando alla categoria 215/60 R16, il Migliore del test è Michelin Primacy 4 che risulta anche essere Miglior scelta green per consumi e durata. A pari merito nella classifica si trova Continental PremiumContact 6 che ottiene gli stessi risultati. Il marchio Bridgestone Turanza T005 si aggiudica il titolo di Miglior scelta green per le buone prestazioni sia sul consumo di carburante che sulla durata. Toyo Tires Proxes Comfort, in 5a posizione, ottiene il bollino di Miglior acquisto e Miglior scelta green.

Utilizzare il giusto set di pneumatici può aiutare a ridurre l'impatto su ambiente e portafoglio. Scegliere una gomma di una classe efficiente come, ad esempio, quella B, permette un risparmio medio di carburante fino al 7% rispetto a uno pneumatico in classe C. Oltre alla scelta della classe di pneumatici, la giusta pressione della gomma è fondamentale per risparmiare carburante, infatti, il consumo aumenta dell'1-2% ogni 0,2 bar sotto la pressione ottimale.

Con l'intento di perseguire l'obiettivo di minor impatto economico e ambientale, Altroconsumo ha lanciato la piattaforma Mile21 , la quale aiuta i consumatori con consigli utili su come risparmiare carburante, cosa fare per impattare meno sull'ambiente quando si guida, ma soprattutto permette di tenere sotto controllo consumi ed emissioni della vettura inserendo i propri dati al suo interno.

E' dei giorni scorsi la notizia che il governo ha fatto marcia indietro sul bonus gomme ritirando l'emendamento che avrebbe aiutato i consumatori nell'acquisto di nuovi penumatici di classe A e B.

In vista dell'imminente obbligo di passaggio alle gomme estive, gli automobilisti che hanno la necessità di cambiare il treno di gomme possono seguire i consigli dei test di Altroconsumo, confrontare i prezzi dei vari pneumatici in commercio e scegliere classi più elevate sia per un discorso di sicurezza, sia per la possibilità di risparmiare carburante e inquinare meno.

Nota metodologica:

Marche e modelli sono selezionati per coprire il più possibile il mercato. I campioni sono acquistati nei punti vendita e testati in forma anonima da laboratori indipendenti da qualsiasi tipo di interesse commerciale. In tabella la qualità è indicata con un numero di stelle, da uno (pessimo) a cinque (ottimo). La qualità globale è espressa da una valutazione in centesimi e i prodotti sono sempre elencati in ordine di qualità. Se un prodotto non supera le nostre prove di sicurezza o ha gravi problemi di conformità, il giudizio globale è sostituito dal simbolo triangolare. Il colore blu scuro nelle tabelle indica i prodotti di qualità globale ottima, il blu chiaro di qualità buona, il grigio chiaro di qualità media, il grigio scuro di qualità bassa.

I prezzi dei pneumatici sono in euro (min – max) e fanno riferimento a febbraio 2022. I pneumatici sono stati sottoposti a test con vari parametri: strada asciutta, strada bagnata, frenata su strada bagnata, maneggevolezza su strada bagnata, rumore, consumo di carburante, durata e Ecoscore (livello di sostenibilità ambientale delle gomme).

Per MIGLIORE DEL TEST si intende la migliore qualità globale del test a prescindere dal prezzo, per MIGLIOR ACQUISTO si intende un prodotto con qualità globale buona e il prezzo o il costo d'uso più conveniente; con il bollino MIGLIOR PREZZO si fa riferimento alla qualità globale media e un prezzo o costo d'uso particolarmente conveniente. La MIGLIOR SCELTA GREEN si dà al prodotto con massimo giudizio in impatto ambientale (5 stelle) e giudizio globale buono od ottimo. Con il bollino MEGLIO EVITARE si fa riferimento ad un prodotto con gravi problemi di conformità o di sicurezza.