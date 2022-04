Riforme: Violante, 'prossima legislatura a rischio stabilità', presidenzialismo non è bestemmia'

13 aprile 2022 a

a

a

Roma, 13 apr (Adnkronos) - "Il presidenzialismo è possibile, non è una bestemmia. Va costruito bene. Perché abbiamo sistemi presidenziali che funzionano e altri no. Di per se significa che mi eleggo il capo dell'esecutivo, cosa succederà non lo dicono le regole ma i comportamenti". Lo ha detto Luciano Violante nel suo intervento al convegno sul presidenzialismo organizzato da Iv al Senato.

"Stiamo attenti, le regole sono importanti ma fanno il guscio. Poi ci vuole la polpa, che sono i comportamenti. E c'è un problema. Noi abbiamo avuto un caso paradossale, un vice presidente del Consiglio che ha sfiduciato un governo di cui era parte restando dentro -ha spiegato l'ex presidente della Camera-. Se è consentito questo c'è qualcosa di profondamento discutibile nei comportamento, non nelle regole. Io credo che anche comportamenti più coerenti sarebbero in grado di costituire un rapporto di fiducia".

Violante, tra le altre cose, ha sottolineato: "Nella prossima legislatura avremo 200 senatori e 400 deputati, ciascun senatore avrà una utilità marginale altissima: due senatori fanno cadere un governo. Al problema di rendere stabile la legislatura dovremo prestare una certa attenzione".