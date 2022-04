Governo: Tajani, 'mai pensato di farlo cadere, ma non si fa solo quello che vogliono Pd e M5s'

14 aprile 2022 a

Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Ma nessuno ha mai pensato di far cadere il governo in un momento di emergenza come l'attuale, con la guerra, la pandemia e i rincari. Proprio perché c'è una situazione di crisi non è ammissibile pensare di gravare sulle tasche degli italiani". Lo dice Antonio Tajani a 'Repubblica'.

"Siamo dentro un governo che nasce proprio con questa caratteristica, la compresenza di forze politiche diverse in una fase difficile. Però unità non significa che si fa quello che vogliono Pd e 5S", spiega il vice presidente di Forza Italia.

"Noi vogliamo difendere i cittadini ed entrambe le norme che contestiamo — catasto e sistema duale — producono un aumento delle tasse. La riforma del catasto, in particolare, adeguando le rendite ai valori di mercato è in sostanza l'avvio di una patrimoniale. E fa sballare i parametri Isee con cui si accede a diverse agevolazioni, dall'asilo all'acquisto di testi scolastici. Il Pd ci attacca proprio perché la vuole, la patrimoniale. Ma Letta non si illude: su questo faremo sempre battaglia", sottolinea Tajani.