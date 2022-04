Fisco: Tajani, 'sciocchezza dire che difendiamo evasione, attenzione alla patrimoniale'

14 aprile 2022 a

Roma, 14 apr (Adnkronos) - "E' una sciocchezza dire che difendiamo l'evasione, è demagogia, non si conosce la realtà". Lo ha detto Antonio Tajani a Radio Anch'io, a proposito della riforma del fisco.

"La riforma del catasto prevede l'emersione del sommerso, che è la prima cosa da fare. Su questo siamo ancora più duri del governo", ha spiegato il vice presidente di Forza Italia sottolineando: "Attenzione a non bloccare il mercato immobiliare e aumentare la pressione fiscale, si apre la strada alla patrimoniale. Che bisogna pagare le tasse in modo gusto è sacrosanto, ma non bisogna aumentare la pressione fiscale".