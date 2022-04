Consumi: Osservatorio Confimprese-EY, a marzo -19,3% sul 2019, abbigliamento -31,3%

14 aprile 2022 a

Roma, 14 apr. -(Adnkronos) - Nonostante la ripresa post-Covid, i consumi delle principali categorie non riescono a recuperare i livelli pre-Covid con cali a due cifre. Lo certifica l'Osservatorio permanente Confimprese-EY, che a marzo 2022 su marzo 2019 nei settori abbigliamento e accessori, food&beverage (ristorazione servita, quick service e bar) e non food (retail cosmetica, arredamento, servizi, cultura) segnala un rallentamento delle vendite con valori di -19,3% rispetto allo stesso mese 2019. Il trend peggiore è per abbigliamento/accessori -31,3%: continua il recupero della ristorazione -8,7%, mentre il retail non food scende a -8,7%.

Il settore viaggi recupera e si attesta a -18,6% sui livelli pre-pandemia dopo due anni di crisi. Perdono terreno i centri commerciali -25,8% e le vie principali -27%. La prossimità conferma le mutate abitudini d'acquisto dei consumatori con una flessione contenuta a -7,9%. A livello geografico Napoli è l'unica città a registrare un andamento positivo a +35,4%. Tra le regioni continua il trend negativo registrato dall'area Nord-est con il Veneto a -31,9% e Padova tra le province peggiori a -37%.

Il confronto fra il primo trimestre del 2022 e quello del 2019 raggiunge -18,2% - segnala l'Osservatorio - sia per la situazione geopolitica che per il conseguente aumento dei costi di energia, materie prime e trasporti che stanno "mettendo a dura prova il comparto del commercio". Quanto ai settori merceologici, anche il primo trimestre marzo 2022 vs marzo 2019 mostra risultati analoghi a quelli rilevati nel mese con un costante peggioramento di abbigliamento-accessori fermi a -30,9%, la ristorazione a -8,5% e il retail non food che conferma il riallineamento con i livelli pre-pandemia e raggiunge la parità a +0,7%.