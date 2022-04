Energia: Letta a Confindustria, 'sforzo comune per evitare recessione'**

14 aprile 2022 a

Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Il fattore tempo è cruciale, non possiamo perdere neppure un giorno. Sulla guerra in Ucraina l'Italia ha assunto scelte nette e doverose. Ora l'obiettivo comune è fare tutti gli sforzi per evitare terza recessione in un decennio". Lo ha detto, come spiegano fonti del Nazareno, Enrico Letta aprendo l'incontro con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e i vertici dell'Associazione.

Il confronto è organizzato nell'ambito del Presidio permanente su carovita ed emergenza economica istituito dai dem dopo lo scoppio della crisi ucraina e guidato dall'ex viceministro Antonio Misiani.

"C'è bisogno di due livelli di intervento: europeo e nazionale. Il primo è dirimente perché la partita che si gioca a Bruxelles può dare garanzie sul lato economico e sociale -ha spiegato il segretario del Pd-. L'autorevolezza del governo Draghi è importante per convincere l'Unione a sostenere scelte nazionali impegnative e a supportare decisioni come il price cap. Alcuni passi in avanti sono stati fatti. Non sono ancora sufficienti. A livello nazionale non dobbiamo procrastinare scelte necessarie per cercare di calmierare i costi dell'energia. Attutire l'impatto dei rincari è fondamentale. Quanto al lavoro, la riduzione del cuneo fiscale rimane punto di riferimento di tutte le misure da mettere in campo".