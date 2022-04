Angelo Bilotta (Just Work): “Ricerca e gestione del personale, dalle agenzie per il lavoro la flessibilità richiesta dal mercato”

14 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Lo staff leasing consente alle aziende di avere operatori specializzati senza gli aggravi burocratici dell'assunzione diretta

Milano, 14 aprile 2022. Il mondo del lavoro - specie in un momento delicato come quello attuale, in cui a chiare possibilità di crescita si unisce l'incertezza di fondo determinata dalla pandemia - richiede flessibilità e capacità di agire rapidamente. Qualità che le aziende non sempre possono mettere in campo in una situazione tanto precaria. “È in questo contesto che si inserisce il contributo prezioso delle agenzie per il lavoro, pronte a farsi carico della ricerca, selezione e gestione del personale necessario senza appesantire le aziende” spiega Angelo Bilotta, fondatore di Just Work, società di consulenza che ha come partner 12 agenzie per il lavoro tra le più importanti a livello italiano e internazionale.

“Negli ultimi due anni i costi legati ai dipendenti sono stati la preoccupazione maggiore per gli imprenditori, che oggi preferiscono rinunciare a commesse di breve durata anche se molto remunerative per il timore di assumere nuovo personale e rimanere ‘ingessati' in caso di difficoltà” aggiunge Bilotta, sottolineando come in queste situazioni le agenzie rappresentino la soluzione ideale per trovare lavoratori preparati in poco tempo, da assumere sia a tempo determinato sia in staff leasing. In quest'ultimo caso a farsi carico del lavoratore e di ogni aspetto legato alla sua gestione è direttamente l'agenzia, “con evidenti vantaggi per l'impresa che - sottolinea - in caso di difficoltà non deve occuparsi della ricollocazione del personale e per il servizio ricevuto paga l'agenzia anche a 120 giorni, mentre quest'ultima eroga lo stipendio ai lavoratori ogni mese”. Potenzialmente, quindi, un'azienda potrebbe coprire il costo per il personale dopo aver incassato le proprie spettanze a lavoro terminato.

Nonostante si tenda a pensare il contrario, le agenzie rappresentano anche una buona opportunità per i lavoratori, che oltre ad avere la possibilità di trovare un impiego, da qui “l'invito a iscriversi nelle liste delle diverse società”, possono anche contare sulla formazione erogata, che gli consente di crearsi una professionalità per entrare in maniera stabile all'interno dell'azienda in cui vengono inviati o per trovare un'altra collocazione successivamente. “Bisogna partire dal presupposto che l'economia varia, di conseguenza non si può pensare a un mondo del lavoro rigido - conclude Bilotta - le agenzie sono lo strumento che garantisce alle imprese la flessibilità necessaria per poter restare sul mercato”.

Contatti: https://www.just-work.it/