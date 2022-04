Regeni: Letta, 'moltissimi dubbi su accordo sul gas con Egitto'

14 aprile 2022 a

Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Mi lascia moltissimi dubbi" l'accordo con l'Egitto per la fornitura di gas. Lo ha detto Enrico Letta a Forrest, su Rai Radiouno. "La vicenda Regeni va oltre la singola vicenda personale drammatica, e' simbolo della necessità di difendere i diritti umani e di fare giustizia", ha sottolineato il segretario del Pd.

"E' inimmaginabile che non venga fatta giustizia perché se non viene fatta giustizia per Giulio non sarà fatta giustizia anche per tante altre persone che nel mondo hanno subito o potranno subire la stessa drammatica vicenda -ha proseguito Letta-. E' netta la nostra richiesta al governo di essere molto più forte ed esigente nei confronti degli egiziani. Quindi i dubbi sono molto alti".