Atlantia: Exane, 'offerta molto attraente per gli azionisti'

Milano, 14 apr.(Adnkronos) - ''Consideriamo l'offerta molto attraente per gli azionisti di Atlantia e non possiamo immaginare nessun altro scenario se non quello di un'offerta accettata''. Così gli analisti di Exane sull'opa targata Edizione-Blackstone su Atlantia. ''I due partner offriranno 23 euro per azione, che rappresenta un premio del 36,3% rispetto al prezzo medio delle azioni di Atlantia negli ultimi sei mesi. Gli azionisti che offriranno le loro azioni riceveranno inoltre un dividendo proposto di 0,74 euro per azione''.