Bce: inflazione resterà alta anche in prossimi mesi per rincari energia**

Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Nell'Eurozona e non solo "l'inflazione è aumentata in modo significativo e rimarrà elevata nei prossimi mesi, principalmente a causa del forte aumento dei costi energetici".Lo scrive la Bce nella dichiarazione conclusiva della riunione periodica del Consiglio Direttivo, in cui si sottolinea come "le pressioni inflazionistiche si sono intensificate in molti settori".

Nelle sue decisioni future, si precisa, la Banca Centrale Europea compierà scelte di politica monetaria legata "ai dati in arrivo e all'evoluzione della valutazione delle prospettive da parte del Consiglio direttivo". "Nelle attuali condizioni di elevata incertezza, il Consiglio direttivo manterrà opzionalità, gradualità e flessibilità nella conduzione della politica monetaria. Il Consiglio direttivo prenderà tutte le misure necessarie per adempiere al mandato della Bce di perseguire la stabilità dei prezzi e di contribuire a salvaguardare la stabilità finanziaria" continua la nota dell'Eurotower.