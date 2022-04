Calcio: Giuntoli, 'Napoli animale ferito ma non morto, vogliamo ripartire'

14 aprile 2022 a

a

a

Napoli, 14 apr. - (Adnkronos) - "Siamo un animale ferito, ma non morto. Vogliamo ripartire. Abbiamo valori importanti, un allenatore e una rosa di grande livello. Siamo in volata, perché non crederci. Vogliamo vincere tutte le partite, a cominciare da lunedì contro la Roma". Così il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro. "Siamo molto dispiaciuti per la sconfitta contro la Fiorentina, soprattutto per i tifosi -aggiunge Giuntoli-. Se si analizza bene la gara però vediamo che nella prima mezz'ora potevamo andare in vantaggio e chiuderla. Gli episodi non ci sono girati a favore ma non ci piangiamo addosso. Vogliamo ripartire da lunedì, quando siamo caduti abbiamo sempre saputo reagire. Non sentiamo la pressione del pubblico, ci dà sempre una grande mano. Ci manca l'ultimo pezzettino da fare, serve più leggerezza e consapevolezza di potercela fare".