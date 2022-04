Calcio: Giuntoli, 'faremo il massimo per portare al Napoli Kvaratskhelia'

14 aprile 2022 a

Napoli, 14 apr. - (Adnkronos) - Kvaratskhelia è il giocatore scelto dal Napoli per sostituire Insigne? "Diciamo che è un ragazzo che seguiamo da tempo, cercheremo di fare il massimo per portarlo a Napoli. C'è ancora un po' di tempo, dobbiamo ancora aspettare. Nel calciomercato devono maturare certe cose e speriamo maturino nel verso giusto". Lo dice il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli in merito a Khvicha Kvaratskhelia, 21enne attaccante esterno georgiano. "E' un calciatore tra i primi della lista, ha i parametri giusti per giocare nel Napoli: tecnici, economici, fisici e mentali. Proveremo sicuramente a portarlo a Napoli", aggiunge Giuntoli a Radio Kiss Kiss Napoli.