Bce: Lagarde, 'guerra ha aumentato rischi al ribasso'

14 aprile 2022 a

a

a

Roma, 14 apr. -(Adnkronos) - Per l'Eurozona "i rischi al ribasso sono aumentati notevolmente in conseguenza della guerra: mentre quelli legati alla pandemia si sono ridotti, la guerra può pesare" notevolmente sull'andamento dell'economia. Lo evidenzia la presidente della Bce Christine Lagarde nel discorso introduttivo alla conferenza stampa post-Consiglio direttivo. Segnalando una "forte volatilità dei mercati finanziari" la Lagarde osserva come sono "aumentati anche i rischi al rialzo, soprattutto per l'andamento dei prezzi dell'energia che sono aumentati del 45% su base annua e restano il fattore principale della crescita dell'inflazione".