Auto: Assogomma, aumento costi fuori controllo, servono interventi sostegno

Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - "Siamo in un momento di grandi tensioni che producono anche una mancanza di materie prime e conseguente innalzamento dei costi di produzione, come non si è mai registrato negli ultimi decenni", lo afferma Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma, nel momento in cui gli automobilisti si preparano al cambio degli pneumatici. Per illustrare le difficoltà del settore Bertolotti ricorda come "il 40% del carbon black consumato nella UE, indispensabile per la produzione di articoli in gomma, pneumatici compresi, proveniva da Russia e Bielorussia: un flusso interrotto da quasi due mesi. Stesso discorso per i rinforzi metallici utilizzati nei pneumatici, nei tubi, nei nastri trasportatori, ecc". "Non ci sono alternative praticabili a breve termine. A ciò - ricorda - si aggiungano i costi energetici con rincari di 3-4 volte rispetto al 2021".

Per Assogomma "sono quindi necessari interventi di sostegno all'industria della gomma affinché' si possano compensare gli aumenti dei costi produttivi ormai fuori controllo" altrimenti "inevitabilmente si avranno effetti sulla disponibilità e sui rincari dei prodotti finiti". Pochi giorni fa durante l'esame del Dl Energia in Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive sono stati ritirati - su richiesta del governo - alcuni emendamenti che puntavano al varo di un 'Bonus pneumatici' destinato a sostenere con un massimo di 200 euro l'acquisto di prodotti eco-compatibili' e sicuri, e cioé con etichettura di classe A o B che identificano i modelli con minore resistenza al rotolamento o minore spazio di frenata.