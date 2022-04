Fisco: Federmanager, dati Mef su 730 surreali, pochi pagano e pagano troppo

14 aprile 2022 a

Roma, 14 apr. (Labitalia) - "Solo il 4% dei contribuenti italiani dichiara più di 70 mila euro, versando il 29% del totale Irpef. I dati del ministero dell'Economia e delle Finanze, relativi al 2020, sono l'ennesima doccia fredda sulle prospettive di un'economia nazionale sostenibile, equa e moderna". E' quanto ha dichiarato il presidente di Federmanager Stefano Cuzzilla. "L'Italia, pur considerando naturalmente tutte le difficoltà legate all'emergenza Covid, si arrocca su una situazione surreale, da Paese involuto. Siamo purtroppo costretti a ribadire, di anno in anno, il consueto refrain: in Italia sono troppo pochi quelli che pagano le tasse e chi paga, paga troppo", prosegue.

"Pensiamo soprattutto a dipendenti e pensionati, categorie tartassate e costrette a sobbarcarsi i costi di un sistema Paese di cui tutti beneficiano, anche i furbetti che si destreggiano nello “slalom alle tasse”, ormai un vero e proprio sport nazionale. Quello dell'evasione fiscale e contributiva è un problema enorme una parte rilevante del Paese vive a carico di qualcun altro", prosegue.

"Per combattere l'evasione fiscale, che ogni anno vale la metà dell'intero Pnrr, non serve ricorrere a espedienti fantasiosi, la soluzione è a portata di mano: a partire dal contrasto di interessi, avvantaggiare e non penalizzare, in termini di deduzione/detrazione fiscale, chi versa di più e pretende la fattura. I dati ci sono, basta semplicemente far colloquiare e utilizzare al meglio le banche dati per evitare i casi eclatanti che sono noti da anni", conclude.