Calcio: Cairo, 'Belotti? E' libero dal 1° febbraio, potrebbe aver già firmato per qualcun altro'

14 aprile 2022 a

a

a

Milano, 14 apr. - (Adnkronos) - "Belotti va a scadenza, potrebbe aver già firmato con qualcuno. Diciamo che dal 1° di febbraio era libero di firmare con qualcun altro, teoricamente potrebbe anche averlo fatto... Deluso? No, di questo tema ormai non parlo più". Lo dice il presidente del Torino Urbano Cairo, intercettato all'uscita dell'odierna Assemblea di Lega Serie A: "Bremer? C'è molto interesse, anche all'estero... Però vediamo, aspettiamo e finiamo bene il campionato, mancano sette partite che non sono poche", aggiunge Cairo.