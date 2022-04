Stefano Santori, Biohacking Annual Forum: “Al via la seconda edizione italiana con le strategie più innovative per potenziare il proprio benessere”

14 aprile 2022 a

(Roma, 14/04/2022) - Come gli esperti utilizzano l'innovativa disciplina per mantenersi in forma, superare i propri limiti e combattere l'invecchiamento: il 23 aprile 2022 la maratona on-line

Roma, 14/04/2022 - “Un evento dove gli esperti svelano i trucchi dello stare bene, è sorprendente sapere quanto è semplice mantenersi in forma, migliorare le proprie performance psicofisiche e combattere l'invecchiamento” commenta orgoglioso Stefano Santori, tra i pionieri del biohacking in Italia e creatore del metodo Mindset Biohacking. “Si tratta di un fenomeno già molto diffuso in America e nel Nord Europa, la nostra missione è quella di portare le conoscenze, gli strumenti e le tecniche di biohacking anche in Italia, per aiutare chiunque voglia mettersi in gioco e migliorare il proprio benessere fisico e mentale. Leggende dello sport, atleti professionisti, imprenditori della Silicon Valley e alcune delle più note celebrità di Hollywood stanno già utilizzando conoscenze e strumenti di biohacking per migliorare le proprie performance, ottimizzare il proprio stile di vita e vivere più a lungo. Inoltre - afferma - risulta essere uno degli argomenti più trattati negli ultimi mesi in ambito della crescita personale.”

La data è finalmente stata confermata, l'evento, che si terrà si terrà il prossimo 23 Aprile 2022 dalle 10 alle 17 sarà dal vivo, a Roma, per un piccolo pubblico di fortunati (solo 25 persone) e visibile a tutti grazie alla diretta streaming online registrandosi gratuitamente. A condurre l'evento il Dr. Stefano Santori, classe 1969, tra i più esperti coach italiani, formatore, scrittore e docente universitario. Biohacking Annual Forum è il primo evento in Italia che riunisce esperti nazionali e internazionali, atleti e campioni di successo, coach e ricercatori avanguardisti, per svelare le più moderne ed innovative strategie di biohacking, scoprire come aumentare le proprie performance psicofisiche e difendere il proprio benessere.

“Che tu abbia vent'anni o che tu ne abbia sessanta, che tu sia un manager, un atleta o una persona che semplicemente vuole stare meglio, il biohacking può aiutare a sconfiggere in modo efficace alcuni dei principali problemi che affliggono la quotidianità, come i chili di troppo, la cellulite, la pigrizia, l'invecchiamento fisico e mentale e uno stato di salute sempre più fragile”, afferma Stefano Santori. “Ritrovare finalmente il benessere che meritiamo, liberando il potenziale della mente e del corpo, è alla base del Biohacking”.

Dopo il grande successo della precedente edizione, il Biohacking Annual Forum presenta una nuova agenda ricca di interessanti temi all'ordine del giorno tra cui: ‘Come forgiare il Giusto Mindset per poter applicare il Biohacking nella vita di tutti i giorni; Keto Hacking, tecniche di respirazione per ottimizzare le prestazioni fisiche e mentali; Zero-sport-training, come fare per rimettersi in forma senza fare alcuno sport e senza dover andare necessariamente in palestra; Tecnologie digitali per allenare il cervello; La verità sull'automotivazione e sul mental coaching; Integratori e routine da biohacker e molto altro ancora.

“La maggior parte delle diete e dei piani d'allenamento falliscono nel medio-lungo periodo o non portano i risultati desiderati perché le persone sperano nel ‘miracolo' ma di fatto non cambiano davvero il loro stile di vita”, spiega Santori. “Con le giuste conoscenze e strumenti è possibile ottimizzare e gestire in autonomia il processo di cambiamento personale. I traguardi che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili, possono diventare semplici da tagliare, il tutto naturalmente sotto la supervisione del proprio medico per ciò che riguarda diete e integratori.”

Durante l'evento, verranno presentati alcuni degli innovativi prodotti e strumenti, messi a disposizione dai partner e testati personalmente da Stefano Santori; verranno inoltre ospitati, per la prima volta nel mondo del Biohacking italiano, personalità internazionali come il prof. Eng, creatore del NanoVi nonché partner di Dave Asprey e Egon Egorov, creatore del più efficace device di allenamento HHIT, ovvero Allenamento Intervallato Ipossico Iperossico.

“Questo evento è l'ideale per chiunque voglia scoprire le più avanzate strategie di biohacking per aumentare il proprio livello di benessere, energia, performance e salute, anche se è alle prime armi. Spesso ciò che blocca le persone dal raggiungere i propri obiettivi è solo la mancanza delle giuste conoscenze, ecco perché una volta acquisite, migliorare diventa più semplice”, conclude Santori sottolineando l'importanza della formazione. “Già centinaia dei miei ‘studenti', o meglio praticanti, hanno ottenuto risultati straordinari grazie al biohacking e le loro testimonianze ne sono la prova. Partecipare all'evento può rappresentare il primo passo per dare una vera svolta alla propria vita, oltre che al proprio benessere fisico e mentale”.

Contatti: https://biohackingforum.it/