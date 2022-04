Fisco: Giacomoni (Fi), 'noi da sempre sentinella anti-tasse per italiani'

14 aprile 2022 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Forza Italia non ha mai messo in discussione la tenuta del Governo Draghi, la sola idea di una crisi politica in questo momento di emergenza continua è inimmaginabile". Così in una nota il deputato Sestino Giacomoni di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro.

"La politica è l'arte del compromesso anche se la mediazione per noi di Forza Italia è sempre possibile sui dettagli, ma mai sui principi. Siamo da sempre e resteremo le sentinelle anti-tasse per cittadini e per le imprese e lo siamo a maggior ragione in questo periodo di crisi perché è impensabile ipotizzare di mettere le mani nelle tasche degli italiani in un momento in cui devono fronteggiare già l'aumento di tutti i prezzi. Nessuna dietrologia e nessun intento elettorale nella nostra battaglia sul fisco e sul catasto, come sostenuto a sproposito dalle sinistre, è nel nostro dna mettere al riparo casa e risparmi degli italiani ed ai nostri principi non rinunceremo mai e per nessun motivo", ha concluso Giacomoni.