Calcio: Conference League, Zaniolo affianca Abraham dal 1' nell'attacco della Roma

Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Sarà Zaniolo ad affiancare Abraham nell'attacco della Roma che sfiderà questa sera il Bodo/Glimt all'Olimpico nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Mkhitaryan e Pellegrini mezzali al fianco di Cristante a centrocampo. In difesa Smalling dall'inizio affiancato da Mancini e Ibanez. Conferma per Zalewski sulla sinistra. I norvegesi, che devono difendere il 2-1 dell'andata, rispondono con un solo cambio: Solbakken, out per influenza in Norvegia, torna nel tridente offensivo con Koomson ed Espejord. Queste le formazioni ufficiali:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. Allenatore Mourinho.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hogen, Saltnes; Koomson, Espejord, Solbakken. Allenatore Knutsen (squalificato).