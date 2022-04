Milano: accoltellamento in cantiere, fermati due fratelli per tentato omicidio

15 aprile 2022 a

Milano 15 apr. (Adnkronos) - La Polizia di Stato ha fermato questa notte a Milano due fratelli di 24 e 34 anni, entrambi cittadini egiziani, ritenuti responsabili del tentato omicidio di due connazionali.

Le vittime, due giovani cugini, erano state aggredite ieri mattina all'interno di un cantiere di via Russolo, in zona Santa Giulia. Ora - fa sapere la Questura in una nota - sono entrambi ricoverati in prognosi riservata. Uno era stato attinto da due fendenti al cuore e l'altro, colpito con calci all'addome, ha riportato lesioni agli organi interni provocate dalla rottura di alcune costole.

I poliziotti della Squadra Mobile, che hanno sequestrato il coltello utilizzato durante l'aggressione, proseguono le indagini, volte a individuare eventuali altre responsabilità.