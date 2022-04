Laser 2000: “da più di 20 anni punto di riferimento per il benessere e la bellezza”

15 aprile 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Il centro medico dermatologico ed estetico è aperto dal 1998 e, grazie a professionisti, personale specializzato e macchinari all'avanguardia, si occupa di depilazione laser e ogni tipo di trattamento

Cosenza, 15 aprile 2022. L'epilazione laser è uno dei trattamenti più richiesti per migliorare il proprio aspetto fisico ed è il metodo più efficace per eliminare i peli superflui. Ma se effettuata da persone senza esperienza o che usano macchinari di qualità scadente può non raggiungere i risultati desiderati e può comportare alcuni effetti collaterali come rossore od irritazione, la formazione di croste o cicatrici, rischi di infezione alla pelle e, in qualche caso, anche bruciature ed ustioni. Per questo occorre sempre rivolgersi a strutture dove sia presente personale medico formato e preparato per i trattamenti. Lo sanno bene al Centro medico dermatologico ed estetico Laser 2000 di Cosenza che, nato nel 1998, è specializzato nell'epilazione laser e in altri trattamenti di bellezza all'avanguardia. “E' vero – conferma la dottoressa Rossella Fiordalisi, medico chirurgo specializzata in Dermatologia e Venereologia – prima di eseguire un trattamento laser occorre un'attenta valutazione delle caratteristiche della persona, studiando il fototipo cutaneo, la melanina, il colore del pigmento, lo spessore del pelo, la densità di peli sulla parte del corpo che si desidera depilare, e facendo un quadro clinico generale che comprende patologie, assunzione di farmaci, disfunzioni ormonali. Solo uno specialista può valutare al meglio questi aspetti e prevenire eventuali problematiche. Lo stesso vale per tutti gli altri trattamenti che vengono eseguiti qui al centro come il botox, il filler, l'acido glicolico. E' essenziale la presenza di medici per svolgere ogni operazione in tutta sicurezza e donare vero benessere alle persone”. Al centro Laser2000 lavorano la dottoressa Rossella Fiordalisi e il padre Francesco Fiordalisi, dermatologo specialista in medicina clinica ed estetica.

Un altro aspetto importante è costituito dall'elevata qualità dei macchinari: il centro Laser 2000 è stato il primo nella provincia di Cosenza ad utilizzare l'epilazione laser ad alessandrite e la struttura è dotata di strumentazioni e soluzioni all'avanguardia. Grazie al laser Q – switch è anche possibile rimuovere in tutta sicurezza vecchi tatuaggi o macchie cutanee. “Si tratta anche in questo caso di macchinari professionali medici, non solo estetici – spiega la dottoressa Fiordalisi – che garantiscono alte prestazioni e hanno bisogno di una manutenzione accurata e costante. Quindi possono essere utilizzati solo da personale formato e preparato”.

Per informazioni si può consultare il sito https://www.centrolaser2000.com/