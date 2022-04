15 aprile 2022 a

Firenze, 15 apr. - (Adnkronos) - In Toscana sono 1.572 le prenotazioni della quarta dose di vaccino anti Covid per over 80 e over 60 fragili. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani. Il via alle prenotazioni sull'apposito portale regionale toscano è scattato ieri, giovedì 14 aprile, alle ore 16.