Calcio: Juventus, Cuadrado rinnova fino al 2023

Torino, 15 apr. - (Adnkronos) - L'esterno della Juventus Juan Cuadrado rinnova fino al 30 giugno 2023. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale. "Indissolubile. Aggettivo che indica qualcosa che non si può sciogliere, in senso figurato un legame molto forte. E' tutto in questa parola il rapporto che lega la Juventus a Cuadrado, e Juan alla maglia bianconera. Qualcosa di forte, che va oltre il campo ed entra sottopelle. Un legame che continua, fino al 2023".