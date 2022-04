ULTRASOUNDtech™ lancia due nuovi prodotti antizanzare portatili che uniscono tecnologia e rispetto per l'ambiente

15 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Roma, 15 aprile 2022. La bella stagione è alle porte ma, accanto a sole e temperature gradevoli, l'estate porta con sé anche zanzare e parassiti, fastidiosi e pericolosi non solo per gli esseri umani ma anche per i nostri amici a quattro zampe. Finora, per liberarcene, la soluzione più comune è stata affidarsi a prodotti chimici non sempre efficaci e che hanno potenzialmente un impatto negativo, soprattutto sull'ambiente.

I pesticidi, infatti, pur essendo studiati per eliminare uno specifico parassita, contaminano aria, suolo e acqua e, di conseguenza, anche le specie animali e vegetali che popolano i diversi ecosistemi. Pur avendo svolto un ruolo importante nella storia dell'uomo - permettendo ad esempio di arginare malattie come la febbre gialla e la malaria - oggi si abusa di queste sostanze ed è fondamentale trovare delle alternative più sostenibili.

Per questo ULTRASOUNDtech™, giovane azienda italiana, ha sviluppato una tecnologia che unisce innovazione e sostenibilità, progettando e producendo prodotti antiparassitari basati sull'emissione di onde sonore tarate su una specifica frequenza. Una soluzione nuova ad un problema tradizionale, con una tecnologia green e risk-free interamente prodotta in Italia.

I nuovi prodotti ULTRASOUNDtech™ e la tecnologia ad ultrasuoni

ULTRASOUNDtech™ ha appena lanciato due nuovi prodotti , dedicati a chi ama stare all'aria aperta ma non vuole essere vittima delle fastidiose punture di zanzara: CLIP, agganciabile allo zaino o alla borsa grazie al pratico anello, e FLEXY, che può essere indossato al polso.

Entrambi i dispositivi - così come tutti i prodotti ULTRASOUNDtech™ - devono il loro effetto repellente alla tecnologia delle onde sonore, che allontana in maniera efficace i parassiti creando una barriera protettiva intorno a chi li indossa. Nel dettaglio, CLIP e FLEXY emettono onde soniche che simulano il battito di ali della zanzara maschio allontanando così le femmine della specie - responsabili delle fastidiose punture - per un raggio di azione di 3 metri.

A oggi, le soluzioni efficaci includono prodotti antizanzare, antiacari, antitopi e antiparassitari per animali domestici, adatti a ogni esigenza e, soprattutto, innocui per l'ambiente, flora e fauna inclusi. I dispositivi sono completamente atossici e senza controindicazioni e possono essere utilizzati in assoluta sicurezza.

La mission dell'azienda

In un momento in cui l'attenzione nei confronti del tema della sostenibilità è sempre più accesa, ULTRASOUNDtech™ si pone come una valida alternativa per una produzione più sostenibile, impegnandosi in un cambiamento che non può e non deve riguardare solo i comportamenti dei singoli ma che necessita anche il coinvolgimento diretto del settore produttivo.

A conferma della sensibilità dell'azienda nei confronti del tema della sostenibilità, ULTRASOUNDtech™ aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite e si impegna concretamente per sostenere organizzazioni benefiche impegnate nella lotta per la difesa dell'ambiente in linea con i Sustainable Development Goals.

Per informazioni: https://www.ultrasoundtech.it/