Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Alla Leopolda 2022 (25-27 novembre, segnatevi le date) presenteremo formalmente la proposta costituzionale per l'elezione diretta del Premier. Come al solito, in quel luogo nascono idee che poi diventano sogni e leggi. Sarà bello ritrovarsi insieme ancora". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.