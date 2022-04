Pd: Vaccari, 'tesseramento in crescita, al via giornate mobilitazione straordinaria'

15 aprile 2022 a

Roma, 15 apr (Adnkronos) - "I numeri della campagna di tesseramento del Partito democratico sono positivi e in crescita, nonostante siamo soltanto all'inizio, visto che siamo partiti lo scorso 7 aprile". Lo ha detto il responsabile Organizzazione del Partito democratico Stefano Vaccari intervistato da Radio Immagina.

"In questa campagna indichiamo il Pd come la casa di tutti i riformisti, una casa da rendere più forte, solida, moderna, aperta e inclusiva. Abbiamo deciso di stabilire delle giornate straordinarie di tesseramento: il weekend dal 29 aprile al primo maggio; poi dal 13 al 15 maggio e infine dal 3 al 5 giugno -ha spiegato Vaccari-. Giornate straordinarie nelle quali chiederemo a tutti i nostri circoli di organizzare incontri e installare banchetti e gazebo nelle piazze, per aderire al Pd e renderlo più forte e determinante nella costruzione di un'alternativa politica alle elezioni del prossimo anno".

"Saranno settimane intense le prossime perché organizzeremo anche incontri, discussioni e confronti sulle proposte a sostegno delle famiglie e delle piccole e medie imprese legate al caro vita. E chiederemo ai gruppi dirigenti di riunirsi, di fare assemblee e incontri alla presenza dei parlamentari ed esponenti di governo e della segreteria nazionale. Insomma, sarà una grande stagione di mobilitazione per il Pd e per il Paese", ha concluso Vaccari.