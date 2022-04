Calcio: Italiano, 'non penso alla Juve, testa solo al Venezia, voglio continuità'

15 aprile 2022 a

Firenze, 15 apr. - (Adnkronos) - "Pensiamo solo alla gara di domani. Metterò una formazione che sia in grado di vincere. Lo avete visto, tutti sono pronti e sanno cosa devono fare. Pensiamo solo a questa partita qui, dobbiamo dare continuità. Dopo il Venezia penseremo alla Coppa Italia e a come cercare di mettere in difficoltà la Juventus". Così l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo con il Venezia.