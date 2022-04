Tennis: King Cup, Paolini batte Cornet e Italia-Francia 1-0

15 aprile 2022 a

a

a

Alghero, 15 apr. - (Adnkronos) - Italia in vantaggio per 1-0 sulla Francia nella sfida valida per i preliminari dell'edizione 2022 della Billie Jean King Cup, in corso sul green-set del Centrale del Tennis Club Alghero: in palio un posto alle Finals di novembre (in sede unica ancora da definire). Nel primo singolare, infatti, Jasmine Paolini (numero 48 del mondo) ha battuto in rimonta per 2-6, 6-1, 7-6 (7-2), in due ore e 22 minuti di gioco, Alize Cornet (numero 34 Wta) dopo averle annullato due match-point sul 5 pari del set decisivo.

A seguire scenderanno in campo Camila Giorgi (numero 30 del mondo) ed Ocean Dodin (numero 96 Wta). Sabato la sfida tra le numero uno dei rispettivi team, Giorgi e Cornet; a seguire quella tra le numero due Paolini e Dodin: in chiusura il doppio tra la coppia azzurra Lucia Bronzetti/Martina Trevisan e quella francese Alize Cornet/Kristina Mladenovic.