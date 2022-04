Calcio: Sampdoria, 'bilanci sempre redatti in conformità'

15 aprile 2022 a

a

a

Genova, 15 apr. - (Adnkronos) - "Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha prosciolto U.C. Sampdoria, i suoi dirigenti e componenti del Consiglio di Amministrazione da tutti gli addebiti formulati dalla Procura Federale nell'ambito dell'indagine sulle cosiddette ‘plusvalenze'. All'esito di tre giorni di udienza è emerso come non sia stata posta in essere alcuna violazione e che tutti i bilanci sono sempre stati redatti in conformità ai principi contabili ed in linea con le disposizioni che regolano la compravendita di calciatori". Così la Sampdoria con una nota sul suo sito ufficiale dopo il proscioglimento nell'inchieste sulle plusvalenze.