F1: Leclerc, 'GP Imola e Monza saranno incredibili per la Ferrari'

Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - "Quelli di Imola e Monza saranno GP incredibili, però dobbiamo approcciare ai weekend di gara esattamente come in questi primi tre fine settimana". Charles Leclerc, come riportato da RaceFans, si prepara così alla prima delle due gare italiane del Mondiale 2022 con una Ferrari apparsa finora strepitosa. "Penso che sia estremamente importante non mettere su noi stessi una pressione extra e non cercare di strafare - ha aggiunto - Stiamo lavorando bene dall'inizio e dobbiamo solo continuare a fare il nostro lavoro".