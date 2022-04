L.elettorale: D'Incà, 'meglio proporzionale per salvaguardare identità'

16 aprile 2022 a

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Per giugno c'è un lavoro in comune col Pd. Dopodiché ho sempre pensato che l'opzione del proporzionale fosse la migliore anche per mantenere ognuno la propria identità. Adesso siamo presi da problemi che riguardano più direttamente la vita delle persone, vedremo" se ci sarà la possibilità di una riforma. Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, del Movimento 5 stelle, in un'intervista a 'La Repubblica'.