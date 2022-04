Roma, 13enne rapinato in strada: denunciati 5 minori

16 aprile 2022 a

a

a

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Cinque minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per aver rapinato il cellulare a un tredicenne. Il 17 marzo scorso, verso le 21.30, un ragazzino di 13 anni, mentre percorreva a piedi in compagnia di un amico una strada del quartiere di Casal Palocco, è stato avvicinato da cinque coetanei che indossavano il cappuccio e la mascherina chirurgica: uno di loro ha sottratto dal giubbotto il cellulare Iphone e, sotto minaccia, si sono fatti indicare il codice di sblocco, per poi allontanarsi.

In seguito alla denuncia presentata dai genitori del minore, i carabinieri della stazione di Roma Casal Palocco, in poco tempo, sono riusciti a risalire ai 5 minorenni, indiziati di essere gli autori della rapina e li hanno denunciati alla Procura per i Minorenni. Si tratta di 5 studenti, domiciliati presso una casa famiglia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono state svolte mediante la visione delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza presenti in zona e sentendo i testimoni. Nel corso di una perquisizione delegata della Procura dei Minori, presso le abitazioni degli indagati, i carabinieri hanno trovato i capi di abbigliamento indossati la sera della rapina, ora sottoposti a sequestro.