Ucraina: ministro Agricoltura, 'bene aiuto Ue, confidiamo in revisione quote esportazione'

16 aprile 2022 a

a

a

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "L'Unione Europea aiuta attivamente l'Ucraina. Sentiamo e apprezziamo il sostegno dei nostri partner e amici occidentali. Se parliamo del settore agricolo, l'aiuto principale consiste nella revisione delle quote di esportazione e loro riduzione massimale. Questo forse è l'appoggio principale che il business agrario ucraino si aspetta dai paesi dell'Ue". Ne parla con l'Adnkronos il ministro dell'Agricoltura ucraino, Solskyy Mykola, che aggiunge: "Oltre all'aiuto che ho menzionato abbiamo fatto la richiesta di semplificare le condizioni di transito per poter utilizzare i porti nel Mar Baltico e i porti romeni nel Mar Nero".

In che percentuali pensate di poter rispondere ai fabbisogni per le varie produzioni richiestivi dall'Unione europea e dall'Italia? "Abbiamo delle previsioni molto ottimistiche - risponde il Ministro - se l'Ue abbassa le quote per i prodotti. Questo semplificherebbe in maniera significativa la logistica per l'Ucraina, la quale ad ora è uno degli ostacoli principali".