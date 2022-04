Fisco: Gasparri, 'azzerare costi per pagamenti Pos'

16 aprile 2022 a

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Il Governo vuole estendere e anticipare l'uso del Pos agli esercizi commerciali? Ed allora bisogna azzerare tutti i costi per i pagamenti mediante carta di credito. Non si può imporre una tassa occulta al commercio già pesantemente penalizzato dalla crisi e dalla pressione fiscale. Azzerare subito ogni costo per rendere meno oneroso questo metodo di pagamento”. Lo chiede il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia.