Ucraina: Rojc (Pd), 'da Petrocelli contraddizione sconcertante'

Roma, 16 apr (Adnkronos) - "Sinceramente speravo in una scelta diversa. Porsi all'opposizione del Governo e restare presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama è già una contraddizione, ma è sconcertante in più rivendicare di essere 'non allineato' rispetto all'aggressione dell'Ucraina. Che poi questo si proietti retroattivamente su tutto il percorso del Governo Draghi è addirittura strabiliante". Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd) sull'annuncio di Vito Petrocelli.