Napoli: Castellone, 'Menna esempio per nostra comunità, cordoglio M5S'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Con dolore abbiamo appreso ieri la notizia della scomparsa della professoressa Francesca Menna, militante storica del Movimento 5 Stelle napoletano ed ex assessora alle pari opportunità al comune di Napoli, ma soprattutto per chi l'ha conosciuta da vicino una vera intellettuale, coerente, sincera e dalla spiccata sensibilità. Con Francesca abbiamo condiviso tante battaglie. La sua tenacia, la sua competenza e il suo spessore umano resteranno per sempre un esempio per la nostra comunità e per tutti coloro che esprimono il proprio impegno politico ogni giorno dentro e fuori le istituzioni. Alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari va la nostra vicinanza e il più sincero cordoglio di tutto il Movimento 5 Stelle". Così la capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Mariolina Castellone.