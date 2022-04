Marco Gusella, Brand Or Die: il Bestseller su come trasformare una PMI in un brand di successo

19 aprile 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Milano, 19.04.2022 - Secondo uno studio condotto dall'Università degli Studi di Padova, le Piccole e Medie Imprese italiane che hanno adottato tecnologie 4.0 hanno visto aumentare la propria produttività lavorativa del 7% annuo rispetto alle imprese non adottanti. Ciò denota quindi un effetto “shock” positivo che dimostra quanto l'adozione di nuove tecnologie sia fondamentale in ottica di competitività.

Per tutti quegli imprenditori che gestiscono una PMI e che desiderano portarla al successo ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Marco Gusella “BRAND OR DIE. Trasforma La Tua PMI In Brand Di Successo” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore condivide con i propri lettori l'esatto sistema per posizionare la propria azienda sul mercato così da diventare il riferimento del proprio settore.

“Brand Or Die non è il solito libro sul branding. È prima di tutto un metodo, una somma di studi ed esperienze che può cambiare il futuro di qualsiasi Piccola e Media Impresa. È un testo che spiega in modo semplice e chiaro i fondamenti del metodo Brand Or Die, il mio personale modello per trasformare ogni PMI in un brand di successo” afferma Marco Gusella, autore del libro “L'intero sistema economico del nostro Paese, infatti, non si fonda sulle grandi aziende dai nomi altisonanti, ma sulle migliaia di piccole e medie realtà che costituiscono l'incredibile e multiforme patrimonio imprenditoriale italiano”.

Secondo Marco Gusella, spesso gli obiettivi strategici e i relativi metodi per raggiungerli vengono alla luce solo dopo un'analisi profonda e costante nel tempo. Per questa ragione, solo un brand che prevede un affiancamento strategico e pianificato nei mesi e negli anni e che si pone in linea con i tempi aziendali, può portare risultati e benefici concreti.

“L'autore ha deciso di scrivere questo libro per far capire alle PMI italiane che per essere brand non occorre avere una grande azienda e disporre di grossi capitali da investire in pubblicità” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Sulla base dell'esperienza maturata a fianco degli imprenditori, Marco Gusella ha pensato bene di condividere attraverso il proprio libro il concetto secondo cui anche il marchio di una piccola o media impresa, grazie a un'identità unica e distintiva, può diventare un brand forte e riconosciuto”.

“Attento alle evoluzioni del settore ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché è stato il primo a credere nel digitale e nello sviluppo dell'editoria tramite i canali web” conclude l'autore. “Bruno Editore rappresenta un punto di riferimento non solo nella fase di pubblicazione ma anche nell'attività di marketing e promozione editoriale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3uXTqP7

Marco Gusella, nato a Padova nel 1975, è il fondatore di Gusella, agenzia di branding creata nel 2001 e specializzata in progetti strategici di marketing e comunicazione per le PMI. Spinto da una forte ricerca di crescita e da un continuo studio della materia, nel 2011 crea il marchio Brand Or Die, blog verticale sul branding, diventato oggi il suo libro. Brand Or Die è anche il metodo che applica in ogni progetto di branding che sviluppa per le imprese. Per passione e per lavoro studia da anni le dinamiche della comunicazione, del branding e di come le nuove tecnologie e i media digitali impattino sui consumatori e riescano ad influenzare le loro decisioni d'acquisto. I suoi punti di forza sono la determinazione e la concretezza che mette ogni giorno a disposizione degli imprenditori che hanno l'ambizione di crescere e creare brand di valore, capaci di generare fiducia. Sito web: https://www.gusella.agency

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it