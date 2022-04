Def: Misiani, 'Pd con parti sociali per sostegno a lavoratori e imprese'

19 aprile 2022 a

a

a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Il Pd sta completando gli incontri con le parti sociali in vista del Def. Con loro condividiamo la richiesta di misure a sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori, di sostenere i settori più colpiti e di garantire credito e liquidità alle imprese". Così il responsabile economia del Pd Antonio Misiani ai cronisti mentre sono in corso al Nazareno una serie di incontri con le categorie produttive del presidio permanente anticrisi a cui partecipa anche il segretario Enrico Letta.

"Stamattina abbiamo incontrato le organizzazioni delle piccole e medie imprese e il mondo della cooperazione. Continueremo oggi pomeriggio con le associazioni del settore agricoltura e con i sindaci. Stiamo costruendo, e vogliamo condividerlo con le parti sociali, un pacchetto di proposte in vista del Def".

Negli incontri con le parti sociali, aggiunge Misiani, "tutti hanno espresso grande preoccupazione per il rallentamento dell'economia e per le conseguenze sociali della crisi in Ucraina e dei rincari e energetici. C'è la richiesta al governo di un maggiore sforzo per il potere acquisto dei lavoratori e il sostegno alle imprese. Da parte nostra, oltre alla proroga delle misure esistenti, insistiamo sul taglio dei cuneo fiscale e su misure specificamente rivolte alle imprese compresi incentivi per l'autoproduzione di energia e l'autosufficenza energetica".