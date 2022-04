Mottarone: Cassazione annulla decisione Riesame su domiciliari**

19 aprile 2022 a

a

a

Milano, 19 apr. (Adnkronos) - La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio a una nuova sezione del tribunale del Riesame di Torino il provvedimento con cui era stato accolto, lo scorso ottobre, il ricorso della procura di Verbania e disposto gli arresti domiciliari per Luigi Nerini ed Enrico Perocchio, due degli indagati per la tragedia del Mottarone in cui morirono 14 persone. Le motivazioni della Cassazione, a quanto si apprende da fonti giudiziarie, saranno rese note tra 30 giorni.