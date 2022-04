19 aprile 2022 a

a

a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Tra le tante riforme che abbiamo fatto, una è stata cancellata per responsabilità della burocrazia europea: pare sia illegittimo mettere il canone Rai in bolletta. Io credo nel principio 'pagare meno, pagare tutti'. Con il canone in bolletta, la spesa è passata da 113 a 90 euro e gli evasori sono stati costretti a pagare. Mi sembrava una buona idea".Così Matteo Renzi nella enews.