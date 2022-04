Csm: Rossomando (Pd), 'dopo salita ora strada in pianura'

19 aprile 2022 a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - “Sulla riforma del Csm, finito il tratto in salita, si inizia a vedere la pianura nel percorso verso l'approvazione. Bisogna comunque tenere alta l'attenzione per arrivare a meta". Così la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando, intervenendo a Radio Immagina.

"È un testo che non si limita alla modifica della legge elettorale, perché ovviamente questa da sola non può bastare per affrontare il tema centrale, il contrasto degli accordi di potere. Ecco perché ci siamo battuti e siamo arrivati alla definizione di norme come lo stop alle nomine a pacchetto, la separazione tra disciplinare e nomine e il voto degli avvocati nei consigli giudiziari, che rappresentano punti concreti nel contrasto agli accordi di potere. Anche sulla legge elettorale abbiamo lavorato per introdurre, grazie alla quota proporzionale e alla norma sulla parità di genere, elementi che vanno nella direzione di un maggiore pluralismo e imprevedibilità dell'esito”.