Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi, costretto a casa per via della positività al Covid, parteciperà alla videocall sulla situazione in Ucraina organizzata dal presidente americano, Joe Biden, con gli alleati, dalla sua abitazione umbra, a Città della Pieve, dove il presidente del Consiglio sta continuando a lavorare, da remoto, sui dossier di governo.