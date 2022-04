Fmi: nel 2022 per Italia debito pubblico al 150,6%, leggero calo fino al 2027**

19 aprile 2022 a

Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Dopo il record storico segnato nell'anno della pandemia (con un rapporto sul Pil aumentato nel 2020 di 21,2 punti al 155,3%) continua la lenta discesa del debito pubblico italiano che quest'anno - nonostante un deficit stimato al 6% - dovrebbe attestarsi al 150,9% del Pil, 0,3 punti in meno sul 2021. Lo stima il Fondo Monetario Internazionale nel World Economic Outlook, segnalando un ulteriore calo al 148,7% il prossimo anno mentre nel 2027 il dato dovrebbe attestarsi al 142,9%, quindi ancora lontano dal 134,1% del 2019. Fra le altre principali economie, la ripresa in atto dovrebbe far scendere quest'anno il rapporto debito-Pil negli Usa al 125,6% (-7 punti), nel Regno Unito al 87,8% (-7,5 punti) e solo marginalmente in Giappone al 262,5% (-0,6 punti). Leggera crescita invece in Germania al 70,9% (+0,7 punti ma con un forte calo al 2027 al 58,7%) e in Francia al 112,6 (+0,3 punti ma con una stima di crescita continua fino al 114%).